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Глава Сумской ОГА показал, как оккупанты разгромили в селах дома и детсад

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Сумы, Понедельник 07 марта 2022 05:42
Глава Сумской ОГА показал, как оккупанты разгромили в селах дома и детсад Фото: в Сумской области оккупанты обстреляли два села (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 6 марта, российские оккупанты вели огонь по домах жителей Сумской области. В частности, вражеские войска разгромили дома в селах Боромля и Великая Писаревка. Кроме того, в Боромле разбили детсад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

По его словам, в Боромле после вчерашнего обстрела повреждена инфраструктура, разбитые дома, детский сад. Кроме того, полностью разбит центр села и разрушены гражданские предприятия.

Боромля (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

В Великой Писаревке местные жители приходят в себя после артобстрелов. Уничтожены дома, и почти нет электроэнергии и связи.

Великая Писаревка (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

Напомним, оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Появились шокирующие фото разрушенного админкорпуса в Энергодаре. После возгорания здания возникла ядерная угроза не только для Украины, но и для всего мира.

Мы также писали о том, что Россия сбрасывает на дома в Чернигове неуправляемые авиабомбы ФАБ-500, предназначенные для фортификационных сооружений.

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