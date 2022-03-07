Глава Сумской ОГА показал, как оккупанты разгромили в селах дома и детсад
В воскресенье, 6 марта, российские оккупанты вели огонь по домах жителей Сумской области. В частности, вражеские войска разгромили дома в селах Боромля и Великая Писаревка. Кроме того, в Боромле разбили детсад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
По его словам, в Боромле после вчерашнего обстрела повреждена инфраструктура, разбитые дома, детский сад. Кроме того, полностью разбит центр села и разрушены гражданские предприятия.
Боромля (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)
В Великой Писаревке местные жители приходят в себя после артобстрелов. Уничтожены дома, и почти нет электроэнергии и связи.
Великая Писаревка (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)
Напомним, оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Появились шокирующие фото разрушенного админкорпуса в Энергодаре. После возгорания здания возникла ядерная угроза не только для Украины, но и для всего мира.
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