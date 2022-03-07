Голова Сумської ОДА показав, як окупанти розгромили в селах будинки та дитсадок

Фото: у Сумській області окупанти обстріляли два села (facebook.com/Zhyvytskyy)

У неділю, 6 березня, російські окупанти вели вогонь по будинках жителів Сумської області. Зокрема, ворожі війська розгромили будинки в селах Боромля і Велика Писарівка. Крім того, в Боромлі розбили дитсадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

За його словами, в Боромлі після вчорашнього обстрілу пошкоджена інфраструктура, розбиті будинки, дитячий садок. Крім того, повністю розбитий центр села і зруйновані цивільні підприємства. Боромля (фото: facebook.com/Zhyvytskyy) У Великій Писарівці місцеві жителі оговтуються після артобстрілів. Знищені будинки, і майже немає електроенергії та зв'язку. Велика Писарівка (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)