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Голова Сумської ОДА показав, як окупанти розгромили в селах будинки та дитсадок

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Суми, Понеділок 07 березня 2022 05:42
Голова Сумської ОДА показав, як окупанти розгромили в селах будинки та дитсадок Фото: у Сумській області окупанти обстріляли два села (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 6 березня, російські окупанти вели вогонь по будинках жителів Сумської області. Зокрема, ворожі війська розгромили будинки в селах Боромля і Велика Писарівка. Крім того, в Боромлі розбили дитсадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

За його словами, в Боромлі після вчорашнього обстрілу пошкоджена інфраструктура, розбиті будинки, дитячий садок. Крім того, повністю розбитий центр села і зруйновані цивільні підприємства.

Боромля (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

У Великій Писарівці місцеві жителі оговтуються після артобстрілів. Знищені будинки, і майже немає електроенергії та зв'язку.

Велика Писарівка (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. З'явилися приголомшливі фото зруйнованого адмінкорпусу в Енергодарі. Після загоряння будівлі виникла ядерна загроза не тільки для України, а й для всього світу.

Ми також писали про те, що Росія скидає на будинки в Чернігові некеровані авіабомби ФАБ-500, призначені для фортифікаційних споруд.

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