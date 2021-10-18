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Глава Сената Чехии заявил, что президент не может выполнять свои полномочия из больницы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что госпитализированный президент страны Милош Земан не может исполнять свои обязанности. По словам парламентария, ему об этом сообщили в госпитале, где находится глава государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denik N.

По данным издания, Выстрчил заявил об этом в ходе брифинга. Глава Сената подчеркнул, что о невозможности Земана исполнять свои обязанности ему сообщили в Центральном военном госпитали (ЦВГ) в Праге, где президент страны проходит лечение.

"По мнению (врачей - ред.) ЦВГ, Милош Земан в настоящее время не может выполнять какие-либо рабочие обязанности по состоянию здоровья", - цитирует издание слова Выстрчила.

По его словам, медики утверждают, что изменение ситуации в состоянии Земана в ближайшее время маловероятно.

Выстрчил добавил, что сенат планирует во вторник, 19 октября, обсудить возможность передачи полномочий президента другим должностным лицам.

Напомним, Милоша Земана поместили в ЦВГ в Праге с диагнозом печеночная энцефалопатия.

Отметим, ранее сообщало о том, что состояние Земана стабилизировалось, однако ему придется находиться в больнице в течение нескольких недель.

Как сообщало РБК-Украина, сенат рассматривает возможность передачи полномочий президента Чехии из-за его пребывания в реанимации.

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ЧехияМилош Земан