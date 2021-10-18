Глава Сенату Чехії заявив, що президент не може виконувати свої повноваження з лікарні

За даними видання, Вистрчіл заявив про це в ході брифінгу. Глава Сенату підкреслив, що про неможливість Земана виконувати свої обов'язки йому повідомили в Центральному військовому госпіталі (ЦВГ) в Празі, де президент країни проходить лікування.

"На думку (лікарів - ред.) ЦВГ, Мілош Земан в даний час не може виконувати будь-які робочі обов'язки за станом здоров'я", - цитує видання слова Вистрчила.

За його словами, медики стверджують, що зміна ситуації в стані Земана найближчим часом малоймовірна.

Вистрчіл додав, що сенат планує у вівторок, 19 жовтня, обговорити можливість передачі повноважень президента іншим посадовим особам.