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Глава Сенату Чехії заявив, що президент не може виконувати свої повноваження з лікарні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Сенату Чехії Мілош Стрчіл заявив, що президент країни Мілош Земан не може виконувати свої обов'язки. За словами парламентарія, йому про це повідомили в госпіталі, де знаходиться глава держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denik N.

За даними видання, Вистрчіл заявив про це в ході брифінгу. Глава Сенату підкреслив, що про неможливість Земана виконувати свої обов'язки йому повідомили в Центральному військовому госпіталі (ЦВГ) в Празі, де президент країни проходить лікування.

"На думку (лікарів - ред.) ЦВГ, Мілош Земан в даний час не може виконувати будь-які робочі обов'язки за станом здоров'я", - цитує видання слова Вистрчила.

За його словами, медики стверджують, що зміна ситуації в стані Земана найближчим часом малоймовірна.

Вистрчіл додав, що сенат планує у вівторок, 19 жовтня, обговорити можливість передачі повноважень президента іншим посадовим особам.

Нагадаємо, Мілоша Земана помістили в ЦВГ в Празі з діагнозом печінкова енцефалопатія.

Зазначимо, раніше повідомляло про те, що стан Земана стабілізувався, однак йому доведеться перебувати в лікарні протягом декількох тижнів.

Як повідомляло РБК-Україна, сенат розглядає можливість передачі повноважень президента Чехії через його перебування в реанімації.

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ЧехіяМілош Земан