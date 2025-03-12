Глава розвідки США підтвердила відновлення обміну розвідданими з Україною

Обмін розвідданими між Україною та США

На початку березня Штати призупинили постачання озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною після перепалки між президентом Володимиром Зеленським, головою Білого дому Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Овальному кабінету.

Нормалізувати питання поставки допомоги, а також відновлення обміну розвідувальними даними вдалось після багатогодинних переговорів між США і Україною в Саудівській Аравії 11 березня.

Також стало відомо, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновила доступ Україні до своїх супутникових знімків в рамках програми Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

Окремо варто додати, що під час переговорів у Саудівській Аравії Штати запропонували ввести 30-денне припинення вогню між Україною та Росією. Київ, своєю чергою, підтримав пропозицію.

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