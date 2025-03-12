Maxar відновив доступ України до супутникових знімків, - ЗМІ
Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює доступ України до своїх супутникових знімків. Йде про програму Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
Зазначається, що Maxar відновлює акаунти українських користувачів GEGD. Це програма, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США.
Нагадаємо, що після того, як США зупинили постачання Україні військової допомоги та передачу розвідданих, компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.
Користувачі супутникового сервісу отримали повідомлення, що доступ до послуг Maxar припинено "за адміністративним запитом". Як повідомляв "Мілітарний", фактично обмеження доступу стало наслідком рішення адміністрації президента США.
Варто додати, що компанія Maxar є чи одним з головних постачальників комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ. Також за допомогою зображень підтверджують результати ударів по об'єктах ворога.
США відновлюють допомогу Україні
Нагадаємо, 5 березня західні ЗМІ повідомили, що США призупинили передачу Україні військової допомоги та перестали ділитися розвідувальними даними. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив інформацію.
Проте вчора, 11 березня, делегації України і США провели переговори у Саудівській Аравії. За результатами зустрічі стало відомо, що США відновлюють передачу Україні військової допомоги та розвідданих.
Також США запропонували ввести 30-денне припинення вогню між Україною та Росією. Україна підтримала пропозицію.
Більше про переговори України та США і про що домовилися сторони - у нашому матеріалі.
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