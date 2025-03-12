Maxar відновив доступ України до супутникових знімків, - ЗМІ

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює доступ України до своїх супутникових знімків. Йде про програму Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Зазначається, що Maxar відновлює акаунти українських користувачів GEGD. Це програма, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США.

Нагадаємо, що після того, як США зупинили постачання Україні військової допомоги та передачу розвідданих, компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.

Користувачі супутникового сервісу отримали повідомлення, що доступ до послуг Maxar припинено "за адміністративним запитом". Як повідомляв "Мілітарний", фактично обмеження доступу стало наслідком рішення адміністрації президента США.

Варто додати, що компанія Maxar є чи одним з головних постачальників комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ. Також за допомогою зображень підтверджують результати ударів по об'єктах ворога.