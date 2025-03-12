Глава разведки США подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной

Пауза в обмене разведывательными данными между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США) завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Национальной разведки США Тулси Габбард.

"Благодаря лидерству президента США (Дональда Трампа, - ред.), мы стали на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны в Украине. По указанию президента, пауза в обмене разведданными с Украиной закончилась.

Обмен разведданными между Украиной и США

В начале марта Штаты приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной после перепалки между президентом Владимиром Зеленским, главой Белого дома Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете.

Нормализовать вопрос поставки помощи, а также возобновление обмена разведывательными данными удалось после многочасовых переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта.

Также стало известно, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновила доступ Украины к своим спутниковым снимкам в рамках программы Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

Отдельно стоит добавить, что во время переговоров в Саудовской Аравии Штаты предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией. Киев, в свою очередь, поддержал предложение.

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