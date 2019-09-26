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Глава разведки США выступил в защиту сотрудника в скандале с участием Трампа

Новости » Политика    26.09.2019 - 19:49
Глава разведки США выступил в защиту сотрудника в скандале с участием Трампа
Фото: Джозеф Магуайр (twitter.com AmandiOnAir)

Он уверен, что информатор "действовал добросовестно"

Исполняющий обязанности главы разведки Соединенных Штатов Америки Джозеф Магуайр выступил в защиту информатора в скандале вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, информатор сделал правильное решение написав жалобу на разговор лидеров двух стран.

При этом глава разведки уверен, что информатор "действовал добросовестно" и всегда придерживался закона.

"Я считаю, что все в этом вопросе является беспрецедентным", - подчеркнул Магуайр.

При этом он выступил в защиту своего решения, согласно которому не передал немедленно текст жалобы в комитеты секретной службы. Глава разведки объяснил, что документ "затрагивает сложные и чувствительные вопросы" и мог быть обнародован только после того, как президент США дал согласие на публикацию стенограммы его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США опубликовали жалобу сотрудника разведки на разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Информатор заявил, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором, который состоялся между лидерами двух государств 25 июля этого года.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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