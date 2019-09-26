ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава розвідки США виступив в захист працівника в скандалі з участю Трампа

Новини » Політика    26.09.2019 - 19:49
Глава розвідки США виступив в захист працівника в скандалі з участю Трампа
Фото: Джозеф Магуайр (twitter.com AmandiOnAir)

Він упевнений, що інформатор "діяв сумлінно"

Виконуючий обов'язки глави розвідки Сполучених Штатів Америки Джозеф Магуайр виступив на захист інформатора в скандалі навколо телефонної розмови Трампа і Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За його словами, інформатор зробив правильне рішення написавши скаргу на розмови лідерів двох країн.

При цьому глава розвідки впевнений, що інформатор "діяв сумлінно" і завжди дотримувався закону.

"Я вважаю, що все в цьому питанні є безпрецедентним", - підкреслив Магуайр.

При цьому він виступив на захист свого рішення, згідно з яким не передав негайно текст скарги в комітети секретної служби. Глава розвідки пояснив, що документ "зачіпає складні й чутливі питання" і міг бути оприлюднений тільки після того, як президент США дав згоду на публікацію стенограми його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в США опублікували скаргу співробітника розвідки на розмова між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Інформатор заявив, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою, який відбувся між лідерами двох держав 25 липня цього року.

Трамп особисто скасував візит віце-президента США на інавгурацію Зеленського Адвокат Трампа контактував з Богданом, Єрмаком і Бакановим
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся