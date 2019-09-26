Глава разведки США выступит в Конгрессе по разговору Трампа и Зеленского

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Текст жалобы будет обнародован

В четверг, 26 сентября, исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр выступит в Конгрессе касательно рассмотрения администрацией жалобы информатора, которая привела к началу расследования, результатом которого может стать импичмент президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Считается, что жалоба, содержание которой до сих пор не обнародовано, касается телефонного разговора 25 июля между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в ходе разговора Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена в координации с министром юстиции США и личным адвокатом Трампа .

Ранее сообщалось, что обещание, данное Трампом во время телефонного разговора с Зеленским, заставила сотрудника американской разведки подать официальную жалобу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 25 сентября в Конгрессе США спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила начало процедуры импичмента Трампа. По ее словам, действия Трампа "серьезно нарушили конституцию". Также сообщалось, что импичмент американского президента поддерживают 208 демократов при необходимых 218 для привлечения его к ответственности.

Кандидат в президенты США и, возможно, главный конкурент Трампа Джо Байден заявил, что президент США поставил личную политику выше своей священной клятвы. По его словам, Белый дом должен привлечь Трампа к ответственности за злоупотребление властью.