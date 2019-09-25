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Импичмент Трампа поддерживают 208 демократов Палаты представителей, - CNN

Новости » Политика    25.09.2019 - 23:35
Импичмент Трампа поддерживают 208 демократов Палаты представителей, - CNN
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Чтобы привлечь к ответственности президента США, необходимо 218 голосов

В Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов поддерживают начало процесса импичмента президента Дональда Трампа по меньше мере 208 демократов. Об этом сообщает CNN.

Издание уточняет, что всего необходимо набрать 218 голосов, чтобы привлечь к ответственности президента США.

Также уточняется, что несмотря на большую поддержку импичмента на словах, неизвестно, проголосуют ли за это все, кто в данный момент выступает за данное расследование.

Помимо 208 демократов за проведение судебного разбирательства по импичменту Трампа выступает и бывший республиканец, а ныне независимый депутат Джастин Амаш из Мичигана.

Напомним, в ночь на 25 сентября в Конгрессе Соединенных Штатов спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила начало процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По ее словам, действия, предпринятые Трампом на сегодняшний день, "серьезно нарушили конституцию".

В ответ Трамп отметил, что в Конгрессе не дождались публикации расшифровки его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал действия Конгресса "преследованием президента".

Стенограмма подтверждает необходимость импичмента Трампа, - Пелоси Клинтон поддержала импичмент Трампа
Новости Украины Конгресс СШАДональд Трампимпичмент
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