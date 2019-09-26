Глава розвідки США буде свідчити в Конгресі щодо розмови Трампа і Зеленського

Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Текст скарги буде оприлюднений

У четвер, 26 вересня, виконуючий обов'язки директора Національної розвідки США Джозеф Магуайр виступить у Конгресі щодо розгляду адміністрацією скарги інформатора, яка призвела до початку розслідування, результатом якого може стати імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Вважається, що скарга, зміст якої досі не оприлюднено, стосується телефонної розмови 25 липня між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, в ході розмови Трамп просив Зеленського провести розслідування стосовно колишнього віце-президента, демократа Джо Байдена в координації з міністром юстиції США і особистим адвокатом Трампа .

Раніше повідомлялося, що обіцянка, дана Трампом під час телефонної розмови з Зеленським, змусила співробітника американської розвідки подати офіційну скаргу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 вересня в Конгресі США спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила початок процедури імпічменту Трампа. За її словами, дії Трампа "серйозно порушили конституцію". Також повідомлялося, що імпічмент американського президента підтримують 208 демократів при необхідних 218 для притягнення його до відповідальності.

Кандидат в президенти США і, можливо, головний конкурент Трампа Джо Байден заявив, що президент США поставив особисту політику вище своєї священної клятви. За його словами, Білий дім повинен залучити Трампа до відповідальності за зловживання владою.