Глава Ради ЄС назвав "звірячим" удар РФ по Харкову і закликав Захід посилити ППО України

Президент Ради ЄС Шарль Мішель засудив російський удар по «Епіцентру» у Харкові. Він заявив, що західні країни мають терміново "просунутися до комплексного рішення" у питанні ППО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мішеля у соцмережі X .

"Разом ми можемо зупинити жорстокі атаки Росії. Нам необхідно терміново просунутися до комплексного рішення протиповітряної оборони України", - зазначив Мішель.

Він також назвав злочинними спроби Росії "тероризувати мирне населення України" в рамках "загарбницької" війни, яку РФ веде проти України.

Нагадаємо, 25 травня Росія обстріляла будівельний гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові. За останніми даними, відомо про поранення 44-х людей та загибель 14. Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що західні партнери України мають два способи запобігання таким ударам: більше Patriot та інших систем ППО для України; забезпечити Україну далекобійною зброєю, щоб російські літаки збивалися ще до того, як вони скинуть бомби.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив удар по Харкову і підтримав посилення систем ППО для захисту міста.

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