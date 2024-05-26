Удар по "Епіцентру" в Харкові: в місці влучань могли перебувати 20 людей

Російська Федерація вчора завдала чергового удару по цивільному населенню України. Під обстрілом опинився гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Сьогодні о 20:15 прокуратура надала оновлені дані щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові.

Станом на зараз відомо про поранення 44-х людей та загибель 14. Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.

"Також знайдемо чотири фрагменти тіл людини. Наразі безвісти зниклими вважаються сім людей", - повідомили в прокуратурі.

Водночас було проаналізовано відео з камер спостереження та встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.