Обстріл Харкова: Боррель висловився за термінове посилення ППО

Дипломат рішуче засудив "жахливі напади Росії на Харків, зокрема на переповнений торговий центр, внаслідок яких загинули і були поранені мирні жителі".

Він підкреслив, що всі винні у цих та інших російських воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

"Ці систематичні злочини Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони: вона рятує життя і захищає українські міста", - написав Боррель.

These systematic Russian crimes against civilians and civilian infrastructure stress again the need for Europe to urgently ramp up support for air defence: it saves lives and protects Ukrainian towns.



2/2