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Глава посольства США в Украине даст показания в Конгрессе

Новости » Политика    12.10.2019 - 12:59
Глава посольства США в Украине даст показания в Конгрессе
Фото: Конгресс США (wikimedia.org GFDL)

Тейлор владеет информацией о задержании военной помощи Украине

Палата представителей Конгресса вызвала временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора для дачи показаний в рамках расследования дела об импичменте американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

После показаний в Конгрессе бывшего специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера стало известно, что Тейлор владеет информацией о задержании военной помощи Украине и роли в этом Белого дома.

Кроме того, из обнародованной переписки американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея Ермака следует, что Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение Дональда Трампа заморозить военную помощь Украине.

Напомним, в Конгресс США для дачи показаний в деле об импичменте президента Дональда Трампа вызывают по меньшей мере пять нынешних и бывших высокопоставленных чиновников администрации США. Основная часть слушаний запланирована на следующую неделю.

Кроме того, главный свидетель в деле об импичменте президента Дональда Трампа, посол США в ЕС Гордон Сондленд даст показания в Конгрессе 17 октября, несмотря на возражения Государственного департамента.

Ранее РБК-Украина сообщало, что демократы в пятницу, 4 октября, направили письмо вице-президенту Майку Пенса с просьбой предоставить документы относительно его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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