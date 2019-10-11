В Конгресс США вызывают еще пять чиновников с администрации Трампа

Фото: Конгресс США (wikimedia.org GFDL)

Основная часть слушаний запланирована на следующую неделю

В Конгресс США для дачи показаний о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского вызывают по меньшей мере, пять нынешних и бывших высокопоставленных чиновников администрации США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, основная часть слушаний запланирована на следующую неделю.

Таким образом, 14 октября в Конгресс приглашена бывшая советница президента Дональда Трампа, которая отвечала за вопросы России и Украины Фиона Хилл.

На следующий день, 15 октября, спланированы слушания с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом, который занимается, в том числе, украинским направлением.

В четверг, 17 октября, ожидается проведение слушаний с послом США при ЕС Гордоном Сондлендом и советником государственного секретаря США Ульрихом Брехбулом, фамилии которых неоднократно фигурировали в жалобе разведчика США.

Для показаний в Палате представителей должен прибыть также временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, главный свидетель в деле об импичменте президента Дональда Трампа, посол США в ЕС Гордон Сондленд даст показания в Конгрессе 17 октября, несмотря на возражения Госдепартамента.

Кроме того, демократы в пятницу, 4 октября, направили письмо вице-президенту Майку Пенса с просьбой предоставить документы относительно его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.