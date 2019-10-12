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Глава посольства США в Україні дасть свідчення в Конгресі

Новини » Політика    12.10.2019 - 12:59
Глава посольства США в Україні дасть свідчення в Конгресі
Фото: Конгрес США (wikimedia.org GFDL)

Тейлор володіє інформацією про затримання військової допомоги Україні

Палата представників Конгресу викликала тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора для дачі свідчень у рамках розслідування справи про імпічменту американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Після свідчень у Конгресі колишнього спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера стало відомо, що Тейлор володіє інформацією про затримання військової допомоги Україні і ролі в цьому Білого дому.

Крім того, з оприлюдненої листування американських дипломатів і радника Володимира Зеленського Андрія Єрмака випливає, що Тейлор неодноразово ставив під сумнів рішення Дональда Трампа заморозити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, Конгрес США для дачі свідчень у справі про імпічмент президента Дональда Трампа викликають щонайменше п'ять нинішніх і колишніх високопосадовців адміністрації США. Основна частина слухань заплановано на наступний тиждень.

Крім того, головний свідок у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, посол США в ЄС Гордон Сондленд дасть свідчення в Конгресі 17 жовтня, незважаючи на заперечення Державного департаменту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що демократи в п'ятницю, 4 жовтня, направили лист віце-президента Майку Пенси з проханням надати документи щодо його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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