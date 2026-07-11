Глава польського Міноборони приїде на Волинь в роковини трагедії

У суботу, 11 липня, Владислав Косіняк-Камиш відвідає Волинську область, де візьме участь у меморіальних заходах із вшанування пам'яті загиблих під час подій Другої світової війни.

"Протягом багатьох років єпископ Луцького Віталій Скомаровський організовує там меморіальні церемонії. Наші думки та молитви будуть з усіма тими, хто загинув лише тому, що був поляком", - підкреслив він.

Водночас міністр наголосив, що пам'ять про трагедію має ґрунтуватися не на помсті, а на правді.

"Жертви закликають не до помсти, а до пам’яті та правди", - підсумував Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, нещодавно в польському Сеймі відбулося перше читання президентського законопроєкту про зміни до закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу.

Документ, зокрема, передбачає кримінальну відповідальність за публічне пропагування ідеології ОУН і УПА.