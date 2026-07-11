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Глава польского Минобороны приедет на Волынь в годовщину трагедии

15:37 11.07.2026 Сб
2 мин
Какое послание перед поездкой на Волынь озвучил глава Минобороны Польши?
aimg Мария Науменко
Фото: глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)

11 июля на Волыни состоятся мероприятия к 83-й годовщине Волынской трагедии. К памяти жертв присоединится и высокопоставленный чиновник из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша в соцсети X.

В субботу, 11 июля, Владислав Косиняк-Камыш посетит Волынскую область, где примет участие в мемориальных мероприятиях в память о погибших во время событий Второй мировой войны.

"В течение многих лет епископ Луцкого Виталий Скомаровский организует там мемориальные церемонии. Наши мысли и молитвы будут со всеми погибшими только потому, что был поляком", - подчеркнул он.

В то же время министр подчеркнул, что память о трагедии должна основываться не на мести, а на правде.

"Жертвы призывают не к мести, а к памяти и правде", - подытожил Косиняк-Камиш.

Напомним, недавно в польском Сейме состоялось первое чтение президентского законопроекта об изменениях в закон об Институте национальной памяти и Уголовного кодекса.

Документ, в частности, предусматривает уголовную ответственность за публичное пропагандирование идеологии ОУН и УПА.

В ответ Министерство иностранных дел Украины призвало польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут обострить двусторонние отношения и подчеркнуло, что исторические вопросы должны решаться через профессиональный диалог и взаимное уважение, учитывая стратегическое партнерство Украины и Польши.

К слову, ранее глава ОПУ Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина предупредил, что Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов" .

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