Глава польского Минобороны приедет на Волынь в годовщину трагедии

В субботу, 11 июля, Владислав Косиняк-Камыш посетит Волынскую область, где примет участие в мемориальных мероприятиях в память о погибших во время событий Второй мировой войны.

"В течение многих лет епископ Луцкого Виталий Скомаровский организует там мемориальные церемонии. Наши мысли и молитвы будут со всеми погибшими только потому, что был поляком", - подчеркнул он.

В то же время министр подчеркнул, что память о трагедии должна основываться не на мести, а на правде.

"Жертвы призывают не к мести, а к памяти и правде", - подытожил Косиняк-Камиш.

Напомним, недавно в польском Сейме состоялось первое чтение президентского законопроекта об изменениях в закон об Институте национальной памяти и Уголовного кодекса.

Документ, в частности, предусматривает уголовную ответственность за публичное пропагандирование идеологии ОУН и УПА.