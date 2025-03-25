Глава Пентагону заперечив обговорення військових планів США у Signal

Міністр оборони США Піт Гегсет заперечує обговорення військових планів у чаті Signal , до якого отримав доступ головний редактор The Atlantic Джефрі Голдберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

"Ніхто не надсилав військових планів, і це все, що я можу сказати з цього приводу", - заявив голова Пентагону.

Також він назвав Голдберга "брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом, який зробив собі професію, продаючи містифікації знову і знову".

Як пише The Hill, тим часом чимало демократів "накинулись" на Гегсета.

"Немає такого світу, в якому ця інформація мала б поширюватися незахищеними каналами. Гегсет настільки перегнув палицю, що становить небезпеку для цієї країни і наших чоловіків і жінок в уніформі", - заявив депутат від Демократичної партії Сет Моултон.

Скандальна нарада у чаті Signal

11 березня головний редактор The Atlantic випадково отримав доступ до закритого чату у Signal, у якому чиновники США обговорювали плани щодо ударів по хуситах у Ємені. Відповідний інцидент викликав серйозну реакцію у низки політиків, а конгресмени закликали до розслідування.

Тим часом Politico пише, що ситуація зрештою може призвести до відставки радника президента США з національної безпеки Майкла Волца.