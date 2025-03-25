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Глава Пентагона отрицает обсуждение военных планов США в Signal

Вторник 25 марта 2025 10:08
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Глава Пентагона отрицает обсуждение военных планов США в Signal Фото: Пит Хегсет, глава Минстерства обороны США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны США Пит Хегсет отрицает обсуждение военных планов в чате Signal, к которому получил доступ главный редактор The Atlantic Джефри Голдберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Никто не посылал военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу", - заявил глава Пентагона.

Также он назвал Голдберга "лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом, который сделал себе профессию, продавая мистификации снова и снова".

Как пишет The Hill, тем временем немало демократов "набросились" на Хегсета.

"Нет такого мира, в котором эта информация должна была бы распространяться по незащищенным каналам. Хегсет настолько перегнул палку, что представляет опасность для этой страны и наших мужчин и женщин в униформе", - заявил депутат от Демократической партии Сет Моултон.

Скандальное совещание в чате Signal

11 марта главный редактор The Atlantic случайно получил доступ к закрытому чату в Signal, в котором чиновники США обсуждали планы по ударам по хуситам в Йемене. Соответствующий инцидент вызвал серьезную реакцию у ряда политиков, а конгрессмены призвали к расследованию.

Между тем Politico пишет, что ситуация в конце концов может привести к отставке советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца.

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