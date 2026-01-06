ua en ru
Глава Пентагону висміяв роботу російської ППО у Венесуелі

Вівторок 06 січня 2026 09:09
Глава Пентагону висміяв роботу російської ППО у Венесуелі Фото: Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Керівник Пентагону Піт Гегсет поставив під сумнів ефективність роботи російських систем ППО, які не спрацювали під час спеціальної операції США у столиці Венесуели – Каракасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гегсета.

"Схоже, російська протиповітряна оборона не спрацювала, чи не так? У центрі Каракаса було затримано особу, яку розшукувала американська юстиція, для підтримки правоохоронних органів", – сказав Гегсет.

Глава Пентагону також додав, що три ночі тому всі побачили, як майже 200 наших найкращих американців вирушили до центру Каракаса у Венесуелі. І при цьому, за його словами, не загинув жоден американець.

Що кажуть у МЗС України

Перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, відповідаючи на слова Гегсета, підкреслив, що на озброєнні Венесуели перебували системи ППО С-300ВМ, два батальйонні комплекти яких були поставлені до Венесуели Росією у 2013 році.

Крім того, у жовтні 2025 року Росія передала країні нерозголошену кількість ракетно-гарматних систем ППО "Панцир" та зенітно-ракетних комплексів "Бук-М2".

Спецоперація США у Венесуелі

Нагадаємо, 3 січня Вашингтон провів у Каракасі операцію з затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Його арештували з дружиною Сілією Флорес та відправили до Штатів, вже було перше слухання суду по справі подружжя. Їх звинувачують у наркоторгівлі та незаконному збереженні зброї.

Задовго до операції Трамп вимагав від Мадуро повернути Америці "вкрадені активи, землю та нафту", однак венесуельський диктатор ігнорував заклики та погрози нинішнього американського лідера.

Щодо звинувачення Трампа у вкрадених активах США, йдеться про націоналізацію нафтових родовищ Венесуелою, які належали американським компаніям. Це сталося за попередника Мадуро – Уго Чавеса.

