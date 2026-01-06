Глава Пентагону висміяв роботу російської ППО у Венесуелі

Керівник Пентагону Піт Гегсет поставив під сумнів ефективність роботи російських систем ППО, які не спрацювали під час спеціальної операції США у столиці Венесуели – Каракасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гегсета.

"Схоже, російська протиповітряна оборона не спрацювала, чи не так? У центрі Каракаса було затримано особу, яку розшукувала американська юстиція, для підтримки правоохоронних органів", – сказав Гегсет.

Глава Пентагону також додав, що три ночі тому всі побачили, як майже 200 наших найкращих американців вирушили до центру Каракаса у Венесуелі. І при цьому, за його словами, не загинув жоден американець.

Що кажуть у МЗС України

Перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, відповідаючи на слова Гегсета, підкреслив, що на озброєнні Венесуели перебували системи ППО С-300ВМ, два батальйонні комплекти яких були поставлені до Венесуели Росією у 2013 році.

Крім того, у жовтні 2025 року Росія передала країні нерозголошену кількість ракетно-гарматних систем ППО "Панцир" та зенітно-ракетних комплексів "Бук-М2".