Глава Пентагона высмеял работу российской ПВО в Венесуэле
Руководитель Пентагона Пит Гегсет поставил под сомнение эффективность работы российских систем ПВО, которые не сработали во время специальной операции США в столице Венесуэлы - Каракасе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Гегсета.
"Похоже, российская противовоздушная оборона не сработала, не так ли? В центре Каракаса был задержан человек, которого разыскивала американская юстиция, для поддержки правоохранительных органов", - сказал Гегсет.
Глава Пентагона также добавил, что три ночи назад все увидели, как почти 200 наших лучших американцев отправились в центр Каракаса в Венесуэле. И при этом, по его словам, не погиб ни один американец.
Что говорят в МИД Украины
Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, отвечая на слова Гегсета, подчеркнул, что на вооружении Венесуэлы находились системы ПВО С-300ВМ, два батальонных комплекта которых были поставлены в Венесуэлу Россией в 2013 году.
Кроме того, в октябре 2025 года Россия передала стране неразглашенное количество ракетно-пушечных систем ПВО "Панцирь" и зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2".
Спецоперация США в Венесуэле
Напомним, 3 января Вашингтон провел в Каракасе операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его арестовали с женой Силией Флорес и отправили в Штаты, уже было первое слушание суда по делу супругов. Их обвиняют в наркоторговле и незаконном хранении оружия.
Задолго до операции Трамп требовал от Мадуро вернуть Америке "украденные активы, землю и нефть", однако венесуэльский диктатор игнорировал призывы и угрозы нынешнего американского лидера.
Что касается обвинения Трампа в украденных активах США, речь идет о национализации нефтяных месторождений Венесуэлой, которые принадлежали американским компаниям. Это произошло при предшественнике Мадуро - Уго Чавесе.