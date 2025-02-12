Глава Пентагону розповів, як США планують змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Трамп погрожує Росії санкціями

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що він введе санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від мирних переговорів з Україною.

При цьому спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог підкреслював, що американський лідер готовий "подвоїти" антиросійські санкції, щоб покласти край війні.

Також Келлог припускав, що якщо знизити ціну нафти до 45 доларів за барель, Росія може піти на переговори про припинення війни.

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