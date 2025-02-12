Глава Пентагона рассказал, как США планируют заставить Путина сесть за стол переговоров

Трамп угрожает России санкциями

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что он введет санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин откажется от мирных переговоров с Украиной.

При этом спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог подчеркивал, что американский лидер готов "удвоить" антироссийские санкции, чтобы положить конец войне.

Также Келлог предполагал, что если снизить цену нефти до 45 долларов за баррель, Россия может пойти на переговоры о прекращении войны.

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