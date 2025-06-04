Глава Пентагону пропустить "Рамштайн" уперше за три роки, - AP

Глава Пентагону Піт Хегсет, який повернувся в неділю із Сінгапуру з конференції з нацбезпеки, прибуде до Брюсселя тільки в середу ввечері, після завершення засідання Контактної групи з оборони України.

Чиновник США на умовах анонімності підтвердив, що Хегсет не братиме участі, зокрема й по відеозв'язку.

Як пише AP, це останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні. І це послідувало за попередженням президента Франції Еммануеля Макрона про те, що США та інші ризикують застосувати небезпечні подвійні стандарти, якщо їхня концентрація на потенційному конфлікті з Китаєм здійснюватиметься за рахунок відмови від України.

Зазначимо, що попередник Хегсета, Ллойд Остін, створив групу після того, як РФ здійснила повномасштабний напад на Україну 2022 року. Відтоді понад 50 країн-членів у сукупності надали Україні близько 126 млрд доларів у вигляді зброї та військової допомоги, зокрема 66,5 млрд доларів від США.