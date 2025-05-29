Найближчим часом відбудеться нове засідання "Рамштайну": в НАТО розкрили дату

Країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України зустрінуться 4 червня у Брюсселі для обговорення подальшої допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скличуть Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", - пише НАТО.

"Рашмтайн"

Контактна група з оборонної підтримки України ("Рамштайн"), об’єднує десятки країн, які регулярно координують військову допомогу Києву. Перша зустріч відбулася у квітні 2022 року на авіабазі Рамштайн у Німеччині, звідки й пішла неофіційна назва. Ініціатором формату стали Сполучені Штати Америки.

На зустрічах обговорюється постачання зброї, навчання українських військових, технічна підтримка та стратегічні потреби ЗСУ.

11 квітня, у Брюсселі відбулося 27-ме засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". За результатами зустрічі було оголошено про нові пакети військової допомоги та створення ще однієї коаліції.

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