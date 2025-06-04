Глава Пентагона пропустит "Рамштайн" впервые за три года, - AP

Глава Пентагона Пит Хегсет, который вернулся в воскресенье из Сингапура с конференции по нацбезопасности, прибудет в Брюссель только в среду вечером, после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины.

Чиновник США на условиях анонимности подтвердил, что Хегсет не будет участвовать в том числе и по видеосвязи.

Как пишет AP, это последний из серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от войны в Украине. И это последовало за предупреждением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты, если их концентрация на потенциальным конфликта с Китаем будет осуществляться за счет отказа от Украины.

Отметим, что предшественник Хегсета, Ллойд Остин, создал группу после того, как РФ совершила полномасштабное нападение на Украину в 2022 году. С тех пор более 50 стран-членов в совокупности предоставили Украине около 126 млрд долларов в виде оружия и военной помощи, в том числе 66,5 млрд долларов от США.