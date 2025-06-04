Глава Пентагона пропустит "Рамштайн" впервые за три года, - AP

Министр обороны США впервые за три года пропустит встречу международной группы для координации военной помощи Украине, более известной как "Рамштайн".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Глава Пентагона Пит Хегсет, который вернулся в воскресенье из Сингапура с конференции по нацбезопасности, прибудет в Брюссель только в среду вечером, после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины.
Чиновник США на условиях анонимности подтвердил, что Хегсет не будет участвовать в том числе и по видеосвязи.
Как пишет AP, это последний из серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от войны в Украине. И это последовало за предупреждением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты, если их концентрация на потенциальным конфликта с Китаем будет осуществляться за счет отказа от Украины.
Отметим, что предшественник Хегсета, Ллойд Остин, создал группу после того, как РФ совершила полномасштабное нападение на Украину в 2022 году. С тех пор более 50 стран-членов в совокупности предоставили Украине около 126 млрд долларов в виде оружия и военной помощи, в том числе 66,5 млрд долларов от США.
Напомним, что на предыдущем заседании в апреле Хегсет тоже не присутствовал. Он не был физически, от подключился по видеоконференции. Глава Минобороны Германии Борис Писториус пояснил, что отсутствие было связано из-за графика.
Напомним, на днях в НАТО анонсировали, что 4 июня в Брюсселе состоится новое заседание стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины.
"В среду, 4 июня 2025 года, Великобритания и Германия созовут Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", - говорилось на сайте НАТО.
Предыдущее, 27-е заседание "Рамштайна" состоялось 11 апреля. Тогда по результатам встречи было объявлены новые пакеты военной помощи и создано еще одну коалицию. Подробнее о результатах - можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
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