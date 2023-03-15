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Глава Пентагону після інциденту з безпілотником закликав РФ бути "професійною"

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США, Середа 15 березня 2023 15:37
Глава Пентагону після інциденту з безпілотником закликав РФ бути "професійною" Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 березня, міністр оборони США Ллойд Остін відреагував на збиття американського БПЛА над Чорним морем. Він закликав Росію діяти більш безпечно та професійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Остін перед віртуальною зустріччю з Контактною групою з питань оборони України заявив, що США "продовжуватимуть літати та діяти" відповідно до міжнародного права.

"Цей небезпечний епізод є частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій у міжнародному повітряному просторі... Тож не помиляйтеся, Сполучені Штати продовжуватимуть здійснювати польоти та працювати там, де це дозволено міжнародним правом. І Росія зобов’язана діяти як військова авіація безпечно та професійно", - наголосив міністр.

Нагадаємо, вчора над Чорним морем винищувач росіян Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок цього дрон США був збитий.

Згодом стало відомо, що Держдеп США викличе російського посла для того, щоб висловити йому "рішучі заперечення".

Проте координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив, що США продовжать польоти над Чорним морем, адже воно нікому не належить.

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