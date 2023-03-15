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Глава Пентагона после инцидента с беспилотником призвал РФ быть "профессиональной"

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США, Среда 15 марта 2023 15:37
Глава Пентагона после инцидента с беспилотником призвал РФ быть "профессиональной" Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 марта, министр обороны США Ллойд Остин отреагировал на сбивание американского БПЛА над Черным морем. Он призвал Россию действовать более безопасно и профессионально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Остин перед виртуальной встречей с Контактной группой по обороне Украины заявил, что США будут "продолжать летать и действовать" в соответствии с международным правом.

"Этот опасный эпизод является частью модели агрессивных, рискованных и опасных действий в международном воздушном пространстве... Поэтому не ошибайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать совершать полеты и работать там, где это разрешено международным правом. И Россия обязана действовать как военная авиация безопасно и профессионально", - подчеркнул министр.

Напомним, вчера над Черным морем истребитель россиян Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper. В результате этого дрон США был сбит.

Впоследствии стало известно, что Госдеп США вызовет российского посла для того, чтобы выразить ему "решительные возражения".

Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США продолжат полеты над Черным морем, ведь оно никому не принадлежит.

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Министерство обороны Украины Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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