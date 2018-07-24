Конгресс США продлил запрет на военное сотрудничество с РФ

Также в Конгрессе рекомендуют продлить на 2019 год программу военной помощи Украине

Конгресс Соединенных Штатов в рамках согласования проекта бюджета на 2019 год одобрил продление запрета Министерству обороны страны сотрудничать с российским Минобороны. Об этом свидетельствует отчет комитета по обороне.

В частности, этим же документом рекомендуется продлить на 2019 год программу военной помощи Украине.

Отметим, что проект согласован обеими палатами Конгресса.

Подчеркнем, что данные ограничения не касаются контактов военнослужащих США и РФ, которые направлены на "снижение риска вооруженного столкновения".

"Комитет рекомендует продлить в 2019 финансовом году запрет на финансирование военного сотрудничества между США и Россией, за исключением определенных распоряжений главы Пентагона или непреодолимых обстоятельств. Ограничения не касаются контактов военных двух стран, направленных на снижения риска вооруженного столкновения", - указано в документе.

Кроме того, рекомендуется запретить Пентагону использование средств, которые в 2019 финансовом году могли поспособствовать любым действиям, направленным на признание суверенитета РФ над Крымом.

Добавим, что США в отчете назвали Российскую Федерацию конкурентом.

Напомним, как писало РБК-Украина, два сенатора-республиканца предложили разработать новые санкции против Российской Федерации до новой встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Конгрессмены, которые возглавляют группу поддержки Украины в Конгрессе США призвали Трампа противостоять агрессии России в Украине.