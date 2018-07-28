Глава Пентагону виступив за постійні контакти РФ і США на вищому рівні

Меттіс розглядає можливість зустрічі з главою Міноборони РФ Шойгу

Міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс виступає за постійні контакти Росії і США на вищому рівні для вирішення розбіжностей між двома країнами. Про це сказано в повідомленні на сайті Пентагону.

Меттіс підкреслив, що він завжди був прихильником ідеї переговорів, навіть коли країни "направляли один на одного ядерні ракети".

"Грунтуючись на моїй давній позиції щодо захисту Америки, я завжди був за і насправді сприяв ідеї переговорів, навіть коли (США і Росія, - ред.) направляли один на одного ядерні ракети", - зазначив міністр.

За його словами, "навіть у найгірші дні холодної війни" глави двох країн обговорювали нагальні питання.

Крім того, Меттіс підтвердив можливість зустрічі із міністром оборони Сергієм Шойгу, але підкреслив, що "рішення поки не прийнято".

Нагадаємо, джерела в адміністрації США повідомили Reuters, що глава американського Міноборони розглядає можливість зустрічі з російським колегою Шойгу.

Як писало РБК-Україна 24 липня, Конгрес Сполучених Штатів у рамках узгодження проекту бюджету на 2019 рік схвалив продовження заборони Міністерству оборони країни співпрацювати з російським Міноборони.