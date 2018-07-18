Глава Пентагона открыт для переговоров с министром обороны РФ, - Reuters

В Пентагоне заявили, что не получали предложения от Москвы о переговорах

Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Джеймс Мэттис дал понять, что открыт для переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщили источники в американской администрации, передает Reuters.

Собеседники агентства не уточнили, идет речь о возможной личной встрече или разговоре по телефону.

Так, два чиновника США сообщили агентству на условиях анонимности, что Мэттис открыт для переговоров с российским коллегой, но в то же время он особо не ищет возможности переговоров с Шойгу, лично или по телефону.

Как отмечает агентство, возможность переговоров всплыла после встречи в понедельник в Хельсинки президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

В Пентагоне от официальных комментариев по данному вопросу отказались.

Там заявили, что не получали никакого предложения из Москвы о переговорах, несмотря на замечание Шойгу на прошлой неделе, что Мэттис отклонил такое предложение.

Напомним, экс-министр обороны Украины Игорь Тенюх в ходе допроса по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича заявил, что дважды разговаривал по телефону с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу в 2014 году.