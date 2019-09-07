Глава Пентагона посоветовал РФ вести себя как "нормальная страна"

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Также в Пентагоне предупредили о "пагубном влиянии" РФ в Европе

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой Министерства внутренних дел Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liberation.

"Было бы здорово, если бы мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна… Мы не можем игнорировать последние годы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии", - заявил он.

Кроме того, в ходе выступления Эспер предупредил о "пагубном влиянии" РФ в Европе и ее "стремлении ослабить НАТО".

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет пересмотреть распределение помощи другим государствам и лишить поддержки государств, нелояльных к Вашингтону. Американский президент хочет увеличить размер помощи государствам, которые поддерживают политику Соединенных Штатов, а нелояльным странам вовсе отказать в выделении средств.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США сократило размер финансирования около 40 оборонных объектов в Европе. Сокращение включает 21,6 миллиона долларов, которыми Пентагон собирался профинансировать портовый объект в Испании. Также "заморожено" 59 миллионов долларов, которые планировались на хранилище боеприпасов в Словакии.