Трамп хочет лишить поддержки нелояльных к США стран

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Президент США хочет перераспределить помощь другим государствам

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет пересмотреть распределение помощи другим государствам и лишить поддержки государств, нелояльных к Вашингтону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, американский президент хочет увеличить размер помощи государствам, которые поддерживают политику Соединенных Штатов, а нелояльным странам вовсе отказать в выделении средств.

Отмечается, что одной из причин таких намерений Трампа есть желание Белого дома заручиться поддержкой новых союзников на фоне растущей конкуренции с Россией и Китаем. Однако таким образом США нарушают негласный принцип оказания помощи из гуманитарных, а не политических соображений.

Данная инициатива Трампа может коснуться ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны США сократило размер финансирования около 40 оборонных объектов в Европе. Сокращение включает 21,6 миллиона долларов, которыми Пентагон собирался профинансировать портовый объект в Испании. Также "заморожено" 59 миллионов долларов, которые планировались на хранилище боеприпасов в Словакии.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу предоставления Украине военной помощи в сфере безопасности. Пентагон провел проверку и сказал, что финансирование требуется.