Глава Пентагону порадив РФ вести себе як "нормальна країна"

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Також в Пентагоні попередили про "згубний вплив" РФ в Європі

Глава Пентагону Марк Еспер на спільній прес-конференції з главою Міністерства внутрішніх справ Франції Флоранс Парлі в Парижі порадив Росії змінити свою поведінку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liberation.

"Було б здорово, якщо б ми могли змусити Росію вести себе як нормальна країна... Ми не можемо ігнорувати останні роки, коли Росія вторглася в Грузію, захопила Крим, окупувала частину України і загрожує країнам Балтії", - заявив він.

Крім того, в ході виступу Еспер попередив про "згубний вплив" РФ в Європі і її прагненні послабити НАТО".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче переглянути розподіл допомоги іншим державам і позбавити підтримки держав, нелояльних до Вашингтону. Американський президент хоче збільшити розмір допомоги державам, які підтримують політику Сполучених Штатів, а нелояльним країнам зовсім відмовити у виділенні коштів.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США скоротило розмір фінансування близько 40 оборонних об'єктів у Європі. Скорочення включає 21,6 мільйона доларів, якими Пентагон збирався профінансувати портовий об'єкт в Іспанії. Також "заморожено" 59 мільйонів доларів, які планувалися на сховище боєприпасів у Словаччині.