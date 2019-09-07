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Пентагон сократил Европе финансирование проектов обороны

Новости » Политика    07.09.2019 - 06:43
Пентагон сократил Европе финансирование проектов обороны
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

В целом минобороны США сократило видтки на почти 40 оборонных проектов

Министерство обороны США сократило финансирование около 40 оборонных объектов в Европе. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сокращение включает 21,6 миллиона долларов, которыми Пентагон собирался профинансировать портовый объект в Испании. Также "заморожены" 59 миллионов долларов, которые планировались на хранилище боеприпасов в Словакии.

Кроме того, будет уменьшено финансирование строительства объекта для тренировки спецподразделений в Эстонии, а также проектов в Германии и Венгрии. Зато эти средства будут перенаправлены на финансирование строительства стены на границе США и Мексики.

Пентагон планирует направить на строительство стены 3,6 миллиарда долларов, которые ранее предусматривались также для финансирования 127 оборонных программ в 23 американских штатах, трех территориях и 20 странах.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу предоставления Украине военной помощи в сфере безопасности, в том числе деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку, известную как Инициатива содействия безопасности в Украине. Пентагон провел проверку и сказал, что финансирование требуется.

Впоследствии заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент пояснил, что задержка выделения Соединенными Штатами военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в США.

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