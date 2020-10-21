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Глава Пентагона назвал Россию стратегическим противником

Автор: Инна Собора

Россия и Китай являются главными стратегическими противниками, которые создают угрозу для национальной безопасности США. Они быстро модернизируют свои вооруженные силы, чтобы потом игнорировать международное право.

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Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер во время выступления во вторник.

Он также отметил, что Россия нарушает суверенитет меньших стран в свою пользу.

"Мы находимся в глобальном противостоянии с нашими главными противниками - Китаем и Россией", - сказал Эспер.

Он добавил, что стремление ущемления суверенитета государств демонстрирует вторжения РФ на востоке Украины. Это, по мнению Эспера, "расшатывает сопротивление и сплоченность стран и институтов, критически важных для безопасности США, в том числе НАТО".

Ранее Эспер на совместной пресс-конференции с главой Министерства внутренних дел Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.

Также глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России.

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