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Трамп может уволить Эспера с поста главы Пентагона

США, Вторник 08 сентября 2020 03:43
Трамп может уволить Эспера с поста главы Пентагона
Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп недоволен нынешним главой Пентагона Марком Эспером. Новым главой Министерства обороны США может стать Роберт Уилки, который в настоящее время возглавляет Министерство по делам ветеранов.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации американского президента.

По их словам, Трамп общался со своими советниками на тему возможного увольнения Эспера и назначения на пост главы Пентагона Уилки.

По данным издания, в Белом доме рассматривали еще несколько кандидатур на пост главы оборонного ведомства.

По мнению источников, Трамп не планирует увольнять Марка Эспера до президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

В Белом доме, Департаменте по делам ветеранов и Пентагоне отказались комментировать эту информацию.

Напомним, в начале августа агентство Bloomberg сообщило о том, что Трамп рассматривает возможность снятия Эспера с должности в случае победы на выборах.

Ранее Трамп назвал своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона "придурком" за его слова о письмах лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

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Новости Украины В мире ПентагонСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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