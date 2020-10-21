ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Глава Пентагону назвав Росію стратегічним противником

Автор: Инна Собора

Росія та Китай є головними стратегічними противниками, які створюють загрозу для національної безпеки США. Вони швидко модернізують свої збройні сили, щоб потім ігнорувати міжнародне право.

Популярні новини

Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер під час виступу у вівторок.

Він також відзначив, що Росія порушує суверенітет менших країн на свою користь.

"Ми перебуваємо у глобальному протистоянні з нашими найголовнішими противниками - Китаєм і Росією", - сказав Еспер.

Він додав, що прагнення утиску суверенітету держав демонструє вторгнення РФ на сході України. Це, на думку Еспера, "розхитує супротив й згуртованість країн та інституцій, критично важливих для безпеки США, в тому числі НАТО".

Раніше Еспер на спільній прес-конференції з главою Міністерства внутрішніх справ Франції Флоранс Парлі в Парижі порадив Росії змінити свою поведінку.

Також глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америки