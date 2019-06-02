Глава Пентагона назвал чрезмерными действия Китая в оборонной сфере

Фото: Патрик Шэнахан (из открытых источников)

Шэнахан раскритиковал Китай за кибератаки и кражу интелектуальной собственности

Соединенные Штаты не будут игнорировать опасное поведение Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил и. о. министра обороны США Патрик Шэнахан на Азиатском саммите по безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Глава Пентагона подчеркнул, что он не согласен с тем, что с ведома Пекина проводятся кибератаки, а власти КНР поощряют кражу интеллектуальной собственности.

"Речь не о конфликте, не о возведении стен. Это касается безопасности", - заявил Шэнахан.

Он добавил, что Китай продолжает проект увеличения своей военной мощи за пределами границ, создавая искусственные острова в Южно-Китайском море и осуществляя строительство военных объектов на этих островах для того, чтобы зафиксировать территориальные претензии, которые не признаются мировым правом.

Шэнахан отметил, что несмотря на то, что Пекин называет эти шаги "оборонительными, они выглядят выходящими за пределы целесообразности" и назвал подобные действия "чрезмерными".

Издание отмечает, что в последнее время США увеличили частоту международного патрулирования в Южно-Китайском море - в прошлом месяце такое патрулирование было организовано совместно с Японией, Индией и Филиппинами.

Напомним, ранее Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков.