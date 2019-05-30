Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках

Иллюстративное фото (facebook.com Roscosmos)

Запрет будет действовать с 31 декабря 2022 года

Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее уведомление, размещенное в четверг управлением Пентагона на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

В уведомлении говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.

Напомним, ранее в США сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки.

Добавим, в Разведывательном управлении министерства обороны США заподозрили Российскую Федерацию в проведении низкоуровневых ядерных испытаниях, что противоречит международной ядерной сделке. Американский генерал Роберт Эшли во время форума посвященном контролю вооружений в Институте Гудзона заявил, что убежден в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.