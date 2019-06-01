Китай повысил пошлины на товары из США

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общая стоимость товаров составляет 60 млрд долларов

В Китае в субботу, 1 июня, начали действовать новые пошлины на американские товары общей стоимостью в 60 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что новые тарифы касаются более 2,5 тыс. американских товаров, на которые пошлины повышены на 20 или 25 процентов.

Ранее власти Китая уже повысили пошлины на половину 5140 целевых товаров на от 5 до 10 процентов. Также в Пекине заявили, что эта "адаптация" является ответом на "односторонний торговый протекционизм США".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Bloomberg подсчитал убытки от торговой войны США с Китаем. Введение новых, повышенных пошлин США на китайский импорт может привести к тому, что к 2021 году мировая экономика потеряет около 600 млрд долларов. Также предполагается, что к 2021 году негативный эффект от торговой войны будет нарастать, после чего ожидается спад.

Напомним, Трамп поручил ввести пошлины на китайские товары еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая.