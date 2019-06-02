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Глава Пентагону назвав надмірними дії Китаю в оборонній сфері

Новини » Політика    02.06.2019 - 06:57
Глава Пентагону назвав надмірними дії Китаю в оборонній сфері
Фото: Патрік Шенахан (з відкритих джерел)

Шенахан розкритикував Китай за кібератаки та крадіжку інтелектуальної власності

Сполучені Штати не будуть ігнорувати небезпечну поведінку Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це заявив в. о. міністра оборони США Патрік Шенахан на Азійському саміті з безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Глава Пентагону наголосив, що він не згоден з тим, що з відома Пекіна проводяться кібератаки, а влада КНР заохочує крадіжку інтелектуальної власності.

"Мова не про конфлікт, не про зведення стін. Це стосується безпеки", - заявив Шенахан.

Він додав, що Китай продовжує проект збільшення своєї військової потужності за межами кордонів, створюючи штучні острови в Південно-Китайському морі і здійснюючи будівництво військових об'єктів на цих островах для того, щоб зафіксувати територіальні претензії, які не визнаються світовим правом.

Шенахан зазначив, що незважаючи на те, що Пекін називає ці кроки "оборонними, вони виходять за межі доцільності" і назвав такі дії "надмірними".

Видання зазначає, що останнім часом США збільшили частоту міжнародного патрулювання в Південно-Китайському морі - в минулому місяці таке патрулювання було організоване спільно з Японією, Індією і Філіппінами.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США внесло Росію до списку країн, послугами яких заборонено користуватися з 31 грудня 2022 року під час проведення космічних пусків.

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