"Глава" оккупированной Чернобаевской общины получил подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

Мужчина добровольно согласился на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти и вступил в должность т.н. "председателя" администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области.

"Гауляйтер" не просто является сторонником "русского мира", но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей и незаконно распоряжается коммунальным имуществом", - рассказали в СБУ.

В настоящее время ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Предателю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.