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"Глава" оккупированной Чернобаевской общины получил подозрение

Новина українською →
Херсон, Суббота 04 июня 2022 12:28
"Глава" оккупированной Чернобаевской общины получил подозрение Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

"Гауляйтер" Чернобаевской ОТГ Юрий Турулев получил подозрение. Он бывший руководитель местной автостанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Мужчина добровольно согласился на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти и вступил в должность т.н. "председателя" администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области.

"Гауляйтер" не просто является сторонником "русского мира", но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей и незаконно распоряжается коммунальным имуществом", - рассказали в СБУ.

В настоящее время ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Предателю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, российские оккупанты назначили своего "главу администрации" Чернобаевки (Херсонская область) 8 мая. Но местный сельский совет отказался с ним сотрудничать. До этого главу администрации поселка Чернобаевка Игоря Дударя взяли в плен.

Ранее сообщалось, что 15 мая украинские военные в 20-й раз ударили по вражеским складам с боеприпасами в Чернобаевке. А прошлый, 19-й сокрушительный удар в том же районе, состоялся 12 мая.

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