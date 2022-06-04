"Голова" окупованої Чернобаївської громади отримав підозру
"Гауляйтер" Чорнобаївської ОТГ Юрій Турульов отримав підозру. Він є колишнім керівником місцевої автостанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади та обійняв посаду т.зв. "голови" адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області.
"Гауляйтер" не просто є прихильником "русского мира", але й займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих мешканців і незаконно розпоряджається комунальним майном", - розповіли в СБУ.
Наразі йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, російські окупанти призначили свого "главу адміністрації" Чорнобаївки (Херсонська область) 8 травня. Але місцева сільська рада відмовилася з нею співпрацювати. До цього голову адміністрації селища Чорнобаївка Ігоря Дударя взяли в полон.
Раніше повідомлялося, що 15 травня українські військові вдвадцяте вдарили по ворожих складах з боєприпасами в Чорнобаївці. А минулий, 19-й нищівний удар в тому ж районі, відбувся 12 травня.
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