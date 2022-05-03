Оккупанты взяли в плен главу Чернобаевки

Главу администрации поселка Чернобаевка Игоря Дударя взяли в плен. На данный момент никаких подробностей больше не известно.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дом" .

По ее словам, об этом стало известно только вчера.

В то же время российские СМИ распространяют информацию, что Дударь якобы сбежал на подконтрольную Украине территорию.

Также росСМИ заявляют, что в поселке поднят российский флаг.