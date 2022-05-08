Оккупанты назначили своего "главу" Чернобаевки. Сельсовет отказался сотрудничать

Российские оккупанты назначили своего "главу администрации" Чернобаевки (Херсонская область). Но местный сельский совет отказался с ним сотрудничать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Чернобаевского сельсовета.

Чернобаевка стала особо известной с начала вторжения России в Украину, поскольку там находится военный аэродром, который после захвата регулярно подвергается ударам украинской армии. По данным украинской стороны, с начала вторжения на аэродроме в Чернобаевке были уничтожены десятки единиц российской военной техники, авиации, также противнику нанесены серьезные потери в живой силе.

Отметим, недавно в оккупированной Чернобаевке российские военные сорвали украинский флаг на здании сельсовета и подняли российский триколор.

Напомним, ранее сообщалось, что Чернобаевский сельский голова Игорь Дударь после обысков оккупантов попал в больницу в тяжелом состоянии. Также после допроса был похищен его заместитель Евгений Родионов.

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