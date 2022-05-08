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Оккупанты назначили своего "главу" Чернобаевки. Сельсовет отказался сотрудничать

Новина українською →
Чернобаевка, Воскресенье 08 мая 2022 12:36
Оккупанты назначили своего "главу" Чернобаевки. Сельсовет отказался сотрудничать Фото: Чернобаевка отказалась сотрудничать с оккупантами (facebook Чернобаевского сельсовета)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты назначили своего "главу администрации" Чернобаевки (Херсонская область). Но местный сельский совет отказался с ним сотрудничать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Чернобаевского сельсовета.

Сообщается, что депутат сельсовета Назарий Ковальчук представил назначенного российскими оккупантами "главу администрации" Чернобаевской территориальной громады Юрия Турулева.

"Работники Чернобаевского сельского совета отказались от сотрудничества, покинули захваченное административное помещение, работаем дистанционно", - говорится в сообщении.

Отметим, недавно в оккупированной Чернобаевке российские военные сорвали украинский флаг на здании сельсовета и подняли российский триколор.

Чернобаевка стала особо известной с начала вторжения России в Украину, поскольку там находится военный аэродром, который после захвата регулярно подвергается ударам украинской армии. По данным украинской стороны, с начала вторжения на аэродроме в Чернобаевке были уничтожены десятки единиц российской военной техники, авиации, также противнику нанесены серьезные потери в живой силе.

Напомним, ранее сообщалось, что Чернобаевский сельский голова Игорь Дударь после обысков оккупантов попал в больницу в тяжелом состоянии. Также после допроса был похищен его заместитель Евгений Родионов.

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Чернобаевка Война России против Украины
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