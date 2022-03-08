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Глава ОГА рассказал о ситуации в Сумской области

Автор: Сергей Пышкин

Город Лебедин находится в осаде. Российские оккупанты прибегают к издевательствам над гражданским населением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, многие населенные пункты бывшего Лебединского районе сейчас находятся без электроэнергии, воды и связи.

"Например, село Ворожба, Лебединский район, там людей выводят на улицы из своих домов и поджигают дома и заставляют людей смотреть, как горит их жилье. Грабят, убивают, мародерствуют. Такое впечатление, будто они пришли сюда только издеваться над украинцами", - заявил Живицкий.

Напомним, РБК-Украина обновляет информацию по ситуации в Сумах 8 марта.

Война России против Украины продолжается тринадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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